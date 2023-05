Dva góly Vydry, neuvěřitelný závěr! Útočník Plzně byl u jednoho z nejsilnějších fotbalových momentů

Ten zápas se zapsal do anglické fotbalové historie. Před 10 lety (12. května 2013) byl stadion Vicarage Road ve Watfordu svědkem neuvěřitelného závěru odvety semifinále play off o postup do Premier League. Domácí fanoušci v obrovské euforii málem zbořili tribuny. Co se v utkání s Leicesterem, kterému dal tehdy dva góly nynější útočník Plzně Matěj Vydra, odehrálo?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Plzeňský útočník Matěj Vydra slaví gól v utkání nejvyšší soutěže.

V samém závěru se během 19 vteřin dostal Watford z totální frustrace do nebe. Tým vedený koučem Gianfrancem Zolou si dělal zálusk na přímý postup do Premier League, tento plán mu však nevyšel, musel do baráže. V úvodním semifinálovém duelu prohrál v Leicesteru 0:1, v domácí odvetě o tři dny později brzy vedl parádní trefou tehdy 20letého Vydry, který vysekl parádní volej levačkou. Hostující Nugent sice vyrovnal, ale v 65. minutě vrátil Vydra Watfordu vedení. Vypadalo, že utkání spěje do prodloužení, když v poslední minutě nastavení nařídil rozhodčí Michael Oliver přísný pokutový kop proti Watfordu. Exekuce se ujal „faulovaný" Anthony Knockaert. Stačilo proměnit a dál by šel Leicester. Jenže brankář Manuel Almunia lapil střelu i následnou dorážku. ⚽️ Dnes je to přesně 🔟 let od jednoho z nejlepších momentů fotbalové historie. 🔥pic.twitter.com/d3rKsMIBKu — Livesport.cz (@LivesportCZ) May 12, 2023 Nabuzení domácí podnikli rychlý brejk, míč se za pár okamžiků dostal na pravou stanu, odkud Fernando Forestieri našel centrem na zadní tyči Jonathana Hogga. Ten hlavou přiťukl kapitánovi Troyi Deeneymu, který málem protrhnul síť a odpálil postupovou euforii na Vicarage Road (viz video). Následné finále ve Wembley Watfordu nevyšlo, nicméně závěr semifinále bude žít ve vzpomínkách všech příznivců Watfordu a širší fotbalové komunity navždy.