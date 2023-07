Fotbalista Mendy byl shledán nevinným i v dalším případu obvinění ze znásilnění

Incidenty spadají do období od října 2018 do srpna 2021, kdy byl Mendy zadržen a ve vazbě strávil 134 dní. Loni v lednu byl na kauci propuštěn. Manchesterský klub krajního obránce hned po zadržení suspendoval a na konci června se s ním rozloučil poté, co mu vypršela smlouva.