Haaland je blízko odchodu z Dortmundu do Manchesteru City

O úmyslu vykoupit Haalanda ze smlouvy už údajně šéf City Ferran Soriano informoval svého dortmundského protějška Hanse-Joachima Watzkeho. Ani jedna ze stran transfer nekomentovala, podle médií by měl být přestup zkompletován do konce tohoto týdne.

Haaland od svého příchodu do Borussie v lednu 2020 ze Salcburku nastřílel za německý klub 85 gólů v 88 soutěžních utkáních. V Dortmundu by ho měl nahradit dvacetiletý německý reprezentant Karim Adeyemi, jenž by měl stejně jako jeho předchůdce přestoupit z týmu dlouholetého lídra rakouské ligy.