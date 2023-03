K fotbalistům Crystal Palace se vrací zkušený trenér Hodgson

MADE IN ENGLAND: Ostrá kritika Conteho? Ví, o čem mluví. Mitrovič se takhle chovat nemůže

Výbušné momenty hýbou fotbalovým děním v Anglii. Trenér Tottenhamu Antonio Conte se po ztraceném vítězství a remíze 3:3 na půdě posledního Southamptonu v Premier League opřel do hráčů i nastavení celého klubu. Útočník Fulhamu Aleksandar Mitrovič byl po červené kartě pro spoluhráče Williana a penaltě ve čtvrtfinále FA Cup proti Manchesteru United natolik běsný, že strčil do rozhodčího Chrise Kavanagha, který ho okamžitě vyloučil. Dál řádí střelec Manchesteru City Erling Haaland, který po pětigólové show v Lize mistrů proti Lipsku nasázel hattrick i v FA Cupu proti Burnley. Tyto tři události glosuje ve svém pravidelném komentáři pro Sport.cz bývalý reprezentant Daniel Pudil, jenž strávil sedm let kariéry v Anglii, kde nyní i žije.