Sinisterra v uplynulé sezoně nastoupil do 49 soutěžních zápasů, vstřelil 23 gólů a přidal 14 asistencí. Ve čtyřech utkáních se Slavií ve skupině a ve čtvrtfinále EKL dvakrát skóroval a jednu branku připravil.

Pětinásobný reprezentant byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem prvního ročníku Konferenční ligy. Feyenoord ve finále podlehl AS Řím 0:1. Sinisterra by mohl v Leedsu nahradit Brazilce Raphinhu, jenž by podle médií mohl posílit Barcelonu.