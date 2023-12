Kouč fotbalistů Liverpoolu Klopp je proti Superlize, ale verdikt soudu přivítal

„Ve fotbale musíme mluvit o spoustě věcí, ale oni dělají jen to, že vymýšlejí soutěže se stále více zápasy a nikdo k tomu nemůže nic říct. Líbí se mi, že teď to jimi muselo trochu otřást: OK, už si nemůžete dělat, co chcete. Ale co se týče Superligy, mám stejný názor jako předtím,“ řekl Klopp, jenž se proti vzniku nové soutěže vyslovil už v roce 2021.