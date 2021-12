Leicester chtěl odložit utkání s Tottenhamem, Premier League žádost zamítla

"Máme teď pět zápasů ve 13 dnech. To je náročný program i s kompletním kádrem, my ale kvůli covidu nemůžeme rotovat sestavu. Hráči jsou pak přetížení a jsou z toho další zranění," postěžoval si Rodgers. Jeho svěřenci se nepotýkají pouze s tradičně našlapaným prosincovým programem v anglické lize, ale museli také cestovat k utkáním Evropské ligy.

"Ocitli jsme se v extrémní situaci, ale od vedení soutěže se nám nedostalo podpory. Je to zklamání," dodal velšský kouč.

"Situace se u nás příliš nezměnila. Někteří hráči se vrátili do tréninku, ale není jich mnoho, protože jsme měli nákazu i v týmu do 23 let. Ostatní jsou v izolaci. Tři dny jsme vůbec netrénovali, hráčům bude trvat, než se jim vrátí fyzická kondice," uvedl Conte.