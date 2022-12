MADE IN ENGLAND: Arsenal potvrdil formu, Coufal chyboval, ale špatně nehrál. Martínez zesměšnil sám sebe

Zdálo se mi, že Arsenal nic ze své fazony neztratil. Jak jsem zmínil, rozjížděl se pozvolněji, ale myslím, že takhle to bude mít po šestitýdenní pauze každý tým. Není sranda do toho hned zase naskočit. A mají na své straně fanoušky, kteří jsou po první části sezony naladění a týmu pomáhají.

Kanonýři se nyní musejí obejít bez zraněného útočníka Gabriela Jesuse. Je to pro ně ztráta, ale mají dostatečnou kvalitu, aby ho nahradili. Nketiah má obrovskou kvalitu a chuť ukázat, že může Jesuse zastoupit. Speciálně ve druhém poločase to potvrdil a vstřelil krásný gól, kdy se otočil kolem Kehrera a hezky na kříž zakončil.

Hned vzápětí posílá domácí do vedení Gabriel Martinelli ⚽! Asi se řídil heslem "i když můžeš přihrát, tak vystřel". #ARSWHU - 2:1 pic.twitter.com/R4kaZZzA7e

Bohužel k prvnímu gólu Arsenalu se namotal Vláďa Coufal. O dva nebo tři metry se zapomněl za obrannou linií, kvůli němu se nepískal ofsajd a Saka vyrovnal. To domácí nakoplo, Cufovi se to bude vyčítat, ale jinak si nemyslím, že by hrál špatně. V první půli zabránil brejku, věřím, že ho trenér Moyes neodepíše.