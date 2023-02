MADE IN ENGLAND: Coufal jde nahoru, Kaneovi přeju trofej. Liverpool? Katastrofa

„West Ham získal dobrý bod v Newcastlu. Ze začátku měli Kladiváři štěstí, byli pod velkým tlakem, prohrávali, ale oklepali se z toho, vyrovnali a pak byli Newcastlu rovnocenným soupeřem. Remíza jim může posílit sebevědomí.

Vláďa Coufal odehrál velmi solidní zápas. Myslím, že se začíná dostávat do formy, ve které byl dřív. Hraje wingbeka, což mu sedí. On je běhavý, kmitá nahoru dolů, posílá centry do vápna. To je jeho nejvýraznější vlastnost, a i proto si ho West Ham vybral, když válel za Slavii a v nároďáku.

Vladimír Coufal byl teď ve vlastním pokutovém území důležitým hráčem 🇨🇿. #NEWWHU pic.twitter.com/8LNTz72471 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 4, 2023

Tahle pozice mu v systému, kdy hraje West Ham na tři stopery, vyhovuje. Má otevřenější lajnu, je schopný ji oběhat sám. Pozoruji, že jeho výkony jdou nahoru, prospěla mu pauza během mistrovství světa. Je odpočinutý a vypadá velmi dobře.

Podzim neměl jednoduchý, v Premier League moc nehrál, ale ukázal, že je v hlavě silný. Ono když se nedaří, vždycky se ukazuje na hráče. Kritika dopadala na víc hráčů, na celý tým, ale ustál to. Teď je na tom dobře, určitě si podrží místo v sestavě do dalších zápasů, má pevnější pozici než Tomáš Souček.

Tomáš taky pořád naskakuje do zápasů, i když je momentálně až třetí variantou na dvě místa ve středu zálohy. Ale není na odstřel, je součástí týmu, trenér Moyes ho pořád využívá, což je dobrý signál. Myslím si, že přijde chvíle, kdy šanci dostane, protože utkání bude přibývat. Sestava se pak protočí. Navíc se zdá, že Declan Rice v létě odejde, takže možná zastane jeho pozici. Suk teď určitě není spokojený, že tolik nenastupuje, ale není odepsaný.

Nedaří se Liverpoolu, v Premier League vyhrál naposledy na konci prosince, vypadl z FA Cupu. Když to řeknu natvrdo, je to katastrofa. Reds jsou všude pozdě, dostávají laciné góly, dělají špatná rozhodnutí, vyrábějí chyby v obraně. S balonem jsou pomalí a dostávají se pod tlak. Podle mě je to i o hlavě, jednoduše tuhle situaci nezvládají. Navíc mají hodně zraněných, Van Dijka, Firmina, Dioga Jotu, Díaze a další. Nevidím nikoho, o koho by se mohli opřít, kdo by za to vzal.

Obávám se, že se z toho v této sezoně jen tak nedostanou. Pomohlo by jim, kdyby se někdo uzdravil a chytili se nějakým vítězstvím. Je mi jich trochu líto. Vím, že když se člověk do téhle situace dostane, kdy se nevyhrává, těžko se z ní vyhrabává.

Obrana Liverpoolu dál působí tragikomickým dojmem a fotbalisté Wolves, kteří ve 20 zápasech dali pouhých 12 gólů, ji potřetí trestají, konkrétně Ruben Neves.#WOLLIV - 3:0 pic.twitter.com/RoLRStRA7j — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 4, 2023

Určitě to na trenéra Kloppa doléhá. Přijde mi, že Liverpool je okoukaný. Chtělo by to nějakou změnu. Neříkám, že trenérskou, ale změnit trochu hru, styl. Soupeři ho mají přečtený, vědí, jak na něj hrát. Myslím, že hra Liverpoolu je pořád stejná. U Manchesteru City to může vypadat podobně, ale trenér Guardiola nějak formace mění.

City prohráli na Tottenhamu a nevyužili šanci přiblížit se Arsenalu, který padl na Evertonu. Boj o titul je otevřený, City budou hrát s Arsenalem ještě dva zápasy, v nich se bude rozhodovat. Ale pořád víc favorizuju Arsenal. Má kvalitní hráče, celý tým a taky štěstí. Když zaváhá, soupeři taky. Všechno mu hraje do karet.

Harry Kane se stal nejlepší střelcem v historii Tottenhamu, dal za něj 267. gól, a zároveň zaznamenal 200. branku v Premier League. To se málokomu povede. Jasně, dost gólů dal z penalt, ale tím, ukazuje, jak silný je, když je proměňuje. Umí dávat i krásné branky. Dosáhl krásných met.

Ale myslím, že by nějaké góly vyměnil za to, kdyby získal s Tottenhamem nějakou trofej. Přál bych mu to, zasloužil by si ji. Tottenham by bez něj byl úplně jiný. Jednou už měl nakročeno do Manchesteru City, ale líbí se mi, že zůstává v klubu. Je tam hodně ceněný, fanoušci ho mají rádi, vedení si jeho práce moc váží.