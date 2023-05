MADE IN ENGLAND: Liverpool - Tottenham? Reklama na fotbal. Emoce ke Kloppovi patří. Souček zápas neprohrál

„Zápas mezi Liverpoolem a Tottenhamem byl divoký, zároveň musím říct, že to byla reklama na fotbal. Utkání mělo dobré parametry. Tottenham zase zaspal první dvacet minut jako před týdnem v Newcastlu, i když nyní prohrával v uvozovkách jen 0:3 a ne 0:5 jako předtím. Na druhou stranu klobouk dolů před Spurs, jak se do utkání zase vrátili. Řekl bych, že to byla i chyba Liverpoolu, který byl ke konci poločasu lehkovážný.

Třeba Robertson ztratil hodně balonů, Liverpool nechal celkově Tottenham nadechnout, který do poločasu snížil a pak ještě Son trefil tyčku. Myslel jsem si, že trenér Jürgen Klopp tým v kabině o poločase trochu srovná, ale připadalo mi, že Tottenham byl ve druhé půli jasně lepší a minimálně vyrovnání si zasloužil. Když se mu to povedlo, myslel jsem si, že k bodu to už dotáhne. Ale pak se zachoval lehkovážně Lucas Moura, v takové situaci musí míč odpálit pryč. Tohle si zkrátka v takovém čase a za takového stavu dovolit.

Tenhle zápas měl ještě pořádné grády! Tři body pro The Reds nakonec zařídil Diogo Jota ✨! #LIVTOT - 4:3 pic.twitter.com/WHeb4POf1U — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 30, 2023

Tottenham je teď hodně špatný do defenzivy, dělá školácké chyby. Má velké rozestupy mezi obránci, dopouští se individuálních chyb. Nebo při prvním inkasovaném gólu se pravý obránce nepochopitelně stáhne až ke stoperovi, otevře prostor a zcela volný hráč dává na 1:0. Jsou ty chyby, jaké by si takovému mužstvu neměly stávat. Tottenham dostal za poslední čtyři zápasy patnáct gólů, což je obrovské číslo. Ale na Anfieldu ukázali jeho hráči charakter, vrátili se do utkání, byli lepší, ale stejně jsou zklamaní.

Richarlison vyrovnal svým prvním gólem v Premier League v dresu Spurs ⚽! #LIVTOT - 3:3 pic.twitter.com/HjBplOvr8s — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 30, 2023

Od Liverpoolu bych také čekal, že si vedení 3:0 pohlídá trochu jinak. Ale ke konci první půle začali být domácí lehkovážní, hodně přidržovali balon místo toho, aby dál kombinovali a snažili se dát víc gólů, a tak si zápas užili. Ztratili absolutně koncentraci, asi už si mysleli, že se jim nemůže nic stát. Ale stalo se, vypadli z rytmu a tempo utkání už pak těžko chytali.

Klopp emotivně slavil gól na 4:3. On je šoumen, pokaždé něco udělá. A také vedete 3:0, pak je to 3:3 a nakonec dáte na 4:3, tak nevíte, co se vám honí hlavou. Běžel za čtvrtým rozhodčím a pak si natáhl zadní stehenní sval. Bylo to komické, ale tyhle emoce ke Kloppovi patří. A ty emoce jsou v takové situaci obrovské.

Těžko říct, co vše se mezi ním a rozhodčími odehrálo. Všiml jsem si, že se čtvrtým sudím pořád komunikoval, vyměňovali si názory. Nevíme, co vše mezi nimi proběhlo, můžeme se jen domnívat. Je opravdu složité tohle rozsoudit. Jestli mu rozhodčí řekli něco nepatřičného? Nevím, jsou dost zkušení na to, aby si něco takového k němu dovolili. Na druhou stranu Klopp by si to asi nevymyslel. Každopádně si to musejí vyřešit spolu mezi sebou.

Řešil se i faul Dioga Joty na Olivera Skippa, trefil ho nohou do hlavy. Zákrok to byl hodně nebezpečný. Kdyby dostal Jota červenou kartu, nemohl by se divit. Mohla být, rozhodčí by si ji obhájil. Ale nedal ji a vyřešil to jinak. Nicméně si nemyslím, že by to obraz zápasu nějak ovlivnilo, Tottenham byl dál lepší, srovnal na 3:3 a jen vlastní chybou si bod nechal utéct. Paradoxní ale je, že ten vítězný gól pak vstřelil právě Jota.

První gól 34. kola vstřelil Tomáš Souček! 🇨🇿 Náš @viksenalfc by mu měl očividně přát štěstí před každým zápasem! #CRYWHU – 0:1 pic.twitter.com/U1LqxQGUBB — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 29, 2023

Hodně vidět byl i Tomáš Souček z West Hamu. V utkání na Crystal Palace byl u všeho podstatného, bohužel na obou stranách. Ale myslím, že zápas mu celkově docela vyšel, dal gól, na další přihrál, a i na tom třetím se podílel. Určitě ho bude mrzet, že jednu branku zavinil, ale West Ham dostal čtyři góly. Nebylo to jen o tom, že Tomáš udělal chybu, byť viditelnou, a tím by prohrál zápas. Pak dělal vše pro to, aby ji odčinil. Obecně si myslím, že Tomáš i Cuf (Vladimír Coufal) hrají lepší a lepší zápasy. Jsou vidět.

Tak jsme to s tím @viksenalfc jako talismanem štěstí asi trochu zakřikli... Po chybě Součka měl lehkou úlohu Jeffrey Schlupp. #CRYWHU – 3:1 pic.twitter.com/YIbksGKldr — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 29, 2023