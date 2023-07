Nejdražší Angličan v historii? Arsenal je blízko rekordnímu nákupu

Anglický fotbalista Declan Rice je blízko rekordnímu přestupu z West Hamu do Arsenalu. Oba londýnské kluby se podle britských médií na přestupu defenzivního záložníka dohodly, podle deníku The Guardian dostal Rice od West Hamu svolení podstoupit lékařskou prohlídku. Celková částka by mohla dosáhnout až 105 milionů liber (asi 2,9 miliardy korun).

Foto: Andrew Boyers, Reuters Declan Rice a Tomáš Souček během oslav West Hamu v Londýně.

To by ze čtyřiadvacetiletého Rice udělalo nejdražšího anglického hráče v historii Premier League. Od léta 2021 drží tento primát Jack Grealish, za nějž Manchester City zaplatil Aston Ville 100 milionů liber. Rice přišel do West Hamu v roce 2014 z akademie Chelsea a vypracoval se v klíčového hráče "Kladivářů". Od svého debutu za A-tým v květnu 2017 sehrál 245 soutěžních zápasů, v předchozí sezoně dovedl tým jako kapitán k triumfu v Evropské konferenční lize, na němž se podíleli i Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem. Za reprezentaci Rice odehrál 43 zápasů a dal tři góly.