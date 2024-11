Neuvěřitelný obrat v londýnském derby. Šílený konec zápasu, zářil žolík Fulhamu

Ve waleské reprezentaci je to ale úplně jiná písnička, ve čtyřech představeních v Lize národů byl Wilson vždy v základní sestavě, navíc se trefil ve třech duelech po sobě. A tak se rodák z Wrexhamu musel sám sebe ptát, co za diametrálně odlišnými výkony stojí.

Kouči Chalupářů Marcu Silvovi už zbývala pouze dvě střídání, a tak v 82. minutě ukázal na Wilsona, ten nahradil Reisse Nelsona hostujícího na Craven Cottage z Arsenalu. A ukázalo se to jako geniální tah, zlatá ruka trenéra. „Když mě trenér posílal na plac, řekl mi, ať udělám rozdíl, ať se dostávám do vápna, a to jsem přesně udělal u obou branek,“ vyprávěl útočník v pozápasovém rozhovoru.

Nejprve si Velšan v 92. minutě naběhl na centr z pravé strany, který vyslal také střídající Adama Traoré, aby ho fantastickou patičkou protečoval obloučkem přes gólmana na zadní tyč. Svoje veledílo dokonal o pět minut později, tentokrát ho přesnou přihrávkou do vápna oslovil Antonee Robinson, Wilson se parádní rybičkou položil do centru, skóroval a otočka byla na světě.

V tu chvíli jako by stadion explodoval, neuvěřitelná euforie. Wilson se vydal slavit společně s fanoušky, chvíli nato na něj naskákali spoluhráči. Přece jenom obrat v derby v nastavení není něco, co si prožijete každý týden. Rozhodčí Wilsonovu oslavu ocenil žlutou kartou, což forvardovi nebylo příliš po chuti. „Myslím si, že rozhodčí byl trošku krutý. Měl by chápat situaci, byla to rozhodující branka v nastavení derby. Mohl mě nechat bez trestu.“