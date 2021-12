Nevím, jaký má se mnou rozhodčí problém, zlobil se Klopp po remíze s Tottenhamem

Domácí Tottenham vedl od 13. minuty po trefě Kanea. Útočník "Spurs" ale o šest minut později fauloval Robertsona a Kloppovi se nelíbilo, že nebyl za zákrok vyloučen. "Byla to jasná červená karta. Na sto procent. Kdyby Andy nechal nohu na zemi, měl by ji zlomenou. Musíte se ale zeptat dvou lidí, pana Tierneyho a toho, kdo byl u videa. Harry už ve druhém poločase neměl být na hřišti a kdo ví, jak by se pak zápas vyvíjel," řekl trenér Liverpoolu.

Německý kouč se pozastavil i nad situací ve 37. minutě za stavu 1:1, kdy Emerson zastavil v pokutovém území Jotu. Podle Kloppa šlo o nedovolený zákrok. "Pan Tierney mi řekl, že Diogo zastavil schválně, protože chtěl faul. Za prvé, pokud chcete střílet, musíte zastavit, protože obojí dělat nemůžete. Je to neuvěřitelné. Rozhodčí měl nejlepší místo na hřišti a stejně to neposoudil. Navíc tam bylo i video. Nerozumím tomu," řekl Klopp, jenž dostal po následných protestech žlutou kartu.

"Budete se muset zeptat sudího, jaký má se mnou problém. Byl jsem trochu emotivnější a on hned přišel a dal žlutou kartu. To se jako v těchto situacích nesmí? Dal bych přednost tomu, kdyby dělal správná rozhodnutí na hřišti," doplnil čtyřiapadesátiletý trenér.

Jeho celek navíc dohrával utkání v oslabení, poté co byl v 77. minutě vyloučen Robertson. "Nebylo to nejdrsnější, ale ani nejšťastnější. Andy to dobře ví. Za takový zákrok můžete červenou kartu udělit a byl to i důkaz, že byli videorozhodčí na svém místě. Jinak jsme si po těch předchozích dvou situacích mysleli, že tam vůbec nejsou," prohlásil Klopp.