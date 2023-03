Nevíš, co děláš, slyšel Moyes od fanoušků při debaklu West Hamu. Trenér frustraci chápal

Fanoušci londýnského klubu svou frustraci ventilovali. V prvním půli trenéra Davida Moyese ještě podpořili, ve druhém poločase ho častovali pokřiky jako „nevíš, co děláš" nebo „ráno tě vyhodí". „Naprosto jim rozumím," chápal vztek příznivců Moyes. „Poslední tři roky sledovali opravdu dobrý tým, který skončil šestý nebo sedmý v Premier League, došel do semifinále evropském poháru a na podzim v Evropě vyhrál skupinu, takže chápu, že je těžké koukat se na výkon, jako byl tento," povídal devětapadesátiletý kouč.

„Všichni byli naštvaní. Fanoušci, trenér. Hráči jsou naštvaní a ze sebe zklamaní. Neakceptujeme, co se tady stalo. Pokusíme se s tím něco udělat, abychom příště zahráli lépe. Ale potřebujeme fanoušky, aby byli za námi. Dobří příznivci fandí v dobrých i špatných časech," rozebíral dál Moyes.

West Ham v minulém kole rozsekal Nottingham, uprostřed týdne po statečném odporu padl 1:3 v osmifinále FA Cupu Manchesteru United v jeho svatostánku Old Trafford. V Brightonu přišla ale těžká rána, první gól dal z penalty argentinský mistr světa Alexis Mac Allister. Ve druhé půli se nejprve prosadil po rohovém kopu zcela volný Joel Veltman, jenž doklepával míč do sítě hrudí. Na 3:0 zvyšoval Kaoru Mitoma, který na zadní tyči dorazil balon do prázdné brány. Skóre uzavřel křížnou ranou zpoza vápna Danny Welbeck.