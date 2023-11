Opíjel jsem se do bezvědomí. Nešlo to jinak, přiznala fotbalová superstar

Své největší trable s alkoholem zažíval bývalý kapitán Albionu nejvíce v době, kdy byl na vrcholu kariéry. „Stála přede mnou řada výzev a těžkých životních rozhodnutí. Nešlo jen o fotbal, byly to věci i mimo hřiště. Trvalo to několik let. Často jsem to řešil tak, že jsem se opil až do bezvědomí,“ přiznává současný manažer Birminghamu.