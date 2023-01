Pokud budeme hrát takhle, Arsenal nás zničí. Naštvaný Guardiola i přes výhru pořádně sepsul hráče i fanoušky

Podle Guardioly přitom nebyl hlavním problémem projev mužstva, nýbrž přístup samotných fotbalistů Citizens k utkání. „Co se týče hry, tak to nebylo špatné, my vždycky hrajeme dobře. Tým ale vůbec nepoznávám, úplně nám chybí vášeň a snaha zvítězit. Hráči jen slepě plní pokyny, vůbec nic nevychází přímo z nich," stěžoval si Guardiola.

Guardiola se poté vyjádřil značně pesimisticky i ohledně potenciálních šancí City na titul. Rozjetý Arsenal má totiž na první příčce momentálně pětibodový náskok i přes to, že odehrál o utkání méně. V lize navíc Gunners zatím prohráli jen jednou a navenek působí o dost kompaktněji než celek z Manchesteru. „Očekávám reakci od celého klubu. Nejen hráčů, ale i od realizačního týmu a všech ostatních. Chci porazit Arsenal, ale pokud budeme dále hrát takhle, zničí nás," hořekoval Guardiola, který se poté obul i do vlastních fanoušků. „Bučeli na nás jen proto, že jsme prohrávali, ne kvůli špatnému výkonu. Možná jsme je uspokojili čtyřmi tituly z posledních pěti let," poznamenal štiplavě.