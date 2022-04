PREMIER CLASS: Souček v Premier League? Zvládne tam i deset let, tvrdí Mikolanda

„Myslím, že má klidně na to, aby zůstal osm deset let v Premier League," říká Mikolanda na adresu záložníka West Hamu. Podle zmíněných zpráv z Ostrovů mají o služby Součka zájem hned dva kluby, takže i kdyby se Kladiváři neměli k činu, nejspíš by bývalý slávista jen změnil anglickou adresu a v nejvyšší anglické soutěži by působil i nadále.

Nejistá je budoucnost také kolem Alexe Krále, který se v dresu West Hamu nedokázal prosadit a už se spíš počítá s tím, že bude měnit dres. Na prodloužení angažmá na Ostrovech to ale moc nevypadá. Kde by mohl najít nové působiště? To nechává Mikolanda otevřené. O jedné věci má ale jasno. „Doufám, že se nevrátí do Ruska, ani sportovně by to nebylo dobře," myslí si bývalý útočník Kladivářů.