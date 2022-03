Proč sedíte jak idioti? Řekněte nahlas, co Putin dělá, vyzývá ruské fotbalisty Jarmolenko

Ukrajinský fotbalista Andrej Jarmolenko vyzval ruské reprezentanty, aby se veřejně postavili proti útoku ruské armády na Ukrajinu. Dvaatřicetiletý ofenzivní hráč anglického West Hamu ve videu na instagramu ruské fotbalisty zkritizoval, že k válečnému konfliktu mlčí. "Mám otázku na ruské reprezentanty: Hoši, proč jen sedíte jako idioti a nic neříkáte?" zeptal se Jarmolenko, jenž se narodil ukrajinským rodičům v Petrohradu. "V mojí vlasti zabíjíte lidi. Ženy, matky, naše děti. Ale vy nic neříkáte, nic nekomentujete," dodal. S mnoha ruskými fotbalisty se Jarmolenko osobně zná a všichni mu prý říkali, že boje neschvalují. "Všichni jste mi říkali, že by se něco takového nemělo dít, že se váš prezident nechová správně. Takže hoši, vy máte vliv na lidi, tak to ukažte, prosím vás o to. Je čas vystrčit lokty - v reálném životě," apeloval. Spoluhráč Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále dostal po zahájení ruské invaze minulý týden od vedení klubu volno. V úterý se znovu zapojil do tréninku, navíc spolu s další ukrajinskou hvězdou Premier League Oleksandrem Zinčenkem zveřejnil video vyzývající k ukončení bojů. Ve dvouminutovém snímku vystoupili i další ukrajinští fotbalisté. Společně vyzvali k zastavení ruské propagandy a k tomu, aby lidé pomohli ukázat pravdu o válce na Ukrajině všemi prostředky.

Foto: Paul Childs, Reuters Vzkaz Andreji Jarmolenkovi a lidu Ukrajiny na velkoplošné obrazovce během zápasu West Hamu United a Wolverhamptonu Wanderers.Foto : Paul Childs, Reuters

Článek Ukrajinský fotbalista Andrej Jarmolenko vyzval ruské reprezentanty, abych se veřejně postavili proti útoku ruské armády na Ukrajinu. Dvaatřicetiletý ofenzivní hráč anglického West Hamu ve videu na instagramu ruské fotbalisty zkritizoval, že k válečnému konfliktu mlčí. "Mám otázku na ruské reprezentanty: Hoši, proč jen sedíte jako idioti a nic neříkáte?" zeptal se Jarmolenko, jenž se narodil ukrajinským rodičům v Petrohradu. "V mojí vlasti zabíjíte lidi. Ženy, matky, naše děti. Ale vy nic neříkáte, nic nekomentujete," dodal. Foto: Chris Radburn, Reuters Tomáš Soueček (uprostřed) a další fotbalisté West Hamu v dresech se jménem jejich ukrajinského spoluhráče Andreje Jarmolenka.Foto : Chris Radburn, Reuters S mnoha ruskými fotbalisty se Jarmolenko osobně zná a všichni mu prý říkali, že boje neschvalují. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey) "Všichni jste mi říkali, že by se něco takového nemělo dít, že se váš prezident nechová správně. Takže hoši, vy máte vliv na lidi, tak to ukažte, prosím vás o to. Je čas vystrčit lokty - v reálném životě," apeloval. Spoluhráč Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále dostal po zahájení ruské invaze minulý týden od vedení klubu volno. V úterý se znovu zapojil do tréninku, navíc spolu s další ukrajinskou hvězdou Premier League Oleksandrem Zinčenkem zveřejnil video vyzývající k ukončení bojů. Ve dvouminutovém snímku vystoupili i další ukrajinští fotbalisté. Společně vyzvali k zastavení ruské propagandy a k tomu, aby lidé pomohli ukázat pravdu o válce na Ukrajině všemi prostředky. Německo Ukrajinci si stěžují u FIFA na Dortmund, že jim dluží za přestup

Reklama