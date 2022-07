První zájemce o Cristiana Ronalda! Manchester United s odpovědí neváhal

Portugalské zdroje tvrdí, že Ronaldo, kterému zbývá dvanáct měsíců do konce smlouvy plus roční opce, nepožadoval přestup a ani to nemá v úmyslu. United ale odmítají popřít, že chce pryč. Legendární CR7 je přesvědčený o tom, že může hrát na nejvyšší úrovni do čtyřiceti let a rád by zářil i v Lize mistrů. Jak vážný je jeho zájem změnit dres ukážou až následující dny, že bude kolem Portugalce živo, to je ale jasné už dnes.