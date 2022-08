Ronaldo v pasti. Trenér slavného Portugalce nechce, hrozí rezignací

V poslední době se tak začalo spekulovat o jeho návratu do Portugalska, konkrétně do Sportingu Lisabon, odkud Ronaldo v roce 2003 zamířil poprvé do United a odkud se odrazil k nejslavnějším rokům svého fotbalového života.

Zpočátku se mluvilo o možných štacích v Chelsea nebo Bayernu Mnichov. Thomasovi Tuchelovi měl ale Ronaldův příchod do Chelsea dokonce rozmlouvat krajan Ralf Rangnick, pod nímž útočník v loňském ročníku působil. V současnosti se nereálně jeví i návrat domů, což by pro každou sportovní legendu za normálních okolností měl být logicky opěrný bod.

Spekuluje se ještě o přestupu do italské Neapole, jenže překážkou má být výše Ronaldovy roční gáže. Pak má Ronaldo na stole ještě jednu nabídku. Ze saúdskoarabské Pro League. Má se jednat o smlouvu na dvě sezony za 300 milionů eur (téměř sedm a půl miliardy korun). Z očí evropského fotbalového fanouška by se tím ale dozajista vytratil a sen o Lize mistrů by se rozplynul nadobro. Ve hře je samozřejmě i jeho setrvání na Old Trafford.