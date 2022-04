Ronaldův zkrat! Hvězda zaútočila na malého fanouška, pak se omlouvala

„Není snadné vypořádat se s emocemi v těžkých chvílích, jako byla ta, do níž jsme se dostali. Přesto musíme být vždy ohleduplní, trpěliví a jít příkladem všem mladým fanouškům, kteří milují krásnou hru. Rád bych se proto omluvil za svůj výpad. Pokud to bude možné, rád bych toho fanouška pozval na zápas na Old Trafford," napsal na sociální sítě CR7.

Cristiano Ronaldo smashed someone’s phone after the game against Everton.😲 pic.twitter.com/QQLEP4bqbS

Incident okomentovala i maminka zmíněného fanouška na Facebooku. „Nemohu uvěřit, že něco takového říkám, ale Ronaldo vyrval mému synovi telefon z ruky a praštil s ním o zem. Jsem šokována, že si profesionální fotbalista může něco takového dovolit k dítěti. Vždyť i on sám je otcem, jak by se mu asi líbilo, kdyby to samé někdo udělal jeho potomkovi?", kroutila nevěřícně hlavou. Otázkou zůstává, jak zareaguje na omluvu portugalské superhvězdy a pozvání na zápas na Old Trafford.