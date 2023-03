Skandál na obzoru! Elitní kanonýr Premier League přiznal podíl na sázkách

Podle BBC nebo The Guardian zatím není jasné, v kolika případech se Toney přiznal a v kolika trvá na nevině. Šestadvacetiletého kanonýra čeká disciplinární řízení, během kterého se dozví případný trest.

Toney hrál mezi lety 2017-2020 třetí ligu. Následně přestoupil do druholigového Brentfordu, kterému vystřílel 33 góly postup mezi elitu. V minulé sezoně dal v Premier League 12 branek, v aktuálním ročníku jich má po 23 zápasech už 14. V září dostal premiérovou pozvánku do anglické reprezentace, do utkání Ligy národů proti Itálii a Německu ale nakonec nezasáhl.