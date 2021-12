Stoper Arsenalu Gabriel se ubránil zlodějům, jeden z pachatelů jde za mříže

Ostatní

KOMENTÁŘ: Úcta, pieta, Messiho korunovace na rozloučenou? Anebo faktor Copa América?

Spíš volba z úcty a piety? Korunovace na rozloučenou s hvězdnou kariérou argentinského fotbalového génia? Přetrvávající reflexe na velké jméno? Na to, co všechno čtyřiatřicetiletý Lionel Messi dokázal a co pro Barcelonu i svou Argentinu znamenal? Nejspíš, i když faktor Copa América sehrál velkou roli také a Messimu sedmý Zlatý míč přihrál.