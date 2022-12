Trenér Manchesteru United Ten Hag netušil, že Ronaldo chce z klubu odejít

Uvedl také, že k předčasnému odchodu ze zápasu s Tottenhamem, do kterého odmítl nastoupit jako náhradník a byl za to posléze krátce vyřazen z kádru, byl Ten Hagem vyprovokován. Posléze se s klubem dohodl na ukončení smlouvy.

"Řešili jsme to spolu už v létě. Přišel za mnou a řekl, že do týdne mi oznámí, jestli chce zůstat. A poté přišel a řekl, že chce zůstat," přidal Ten Hag s tím, že by si přál, aby Ronaldo na Old Trafford setrval.