Týral kočku, Moyes vzal ale Zoumu na milost. Zklamal mě, jenže jsem zodpovědný za výsledky West Hamu

Jako velký milovník zvířat by Kurta Zoumu pravděpodobně nejradši vyřadil z týmu. Francouzský fotbalový obránce ho lidsky zklamal. Z pozice trenéra West Hamu ale David Moyes vzal svého svěřence, který byl na sociálních sítích natočen, jak kope do své kočky, na milost. Spoluhráče Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále nasadil v úterním vítězném duelu Premier League proti Watfordu (1:0) do základní sestavy.

Foto: Carl Recine, Reuters Obránce Kurt Zouma (vlevo) v zápase West Ham United - Kidderminster Harriers.Foto : Carl Recine, Reuters

Článek „Jsem někdo, kdo se hodně stará o své psy a koně. Jsem z Kurta strašně zklamný, jsem na něj naštvaný. Jenže jsem také odpovědný za výsledky West Hamu," vysvětloval Moyes po utkání britským médiím, proč 27letého obránce za ohavný čin neodstavil. Zkušený kouč prohlásil, že skutek Zoumy nedokáže pochopit. Byť ten se prostřednictvím sociálních sítí omluvil, většina lidí mu neodpustí. „Všichni v klubu máme stejný pocit, něco takového jsme od Kurta nečekali. Žádné signály v jeho chování nenaznačovaly, že by byl něčeho takového schopen. Omluvil se, podle mě upřímně. Ale chápu, že spousta lidí omluvu nepřijme. A zřejmě mi zazlívají, že jsem ho postavil do zápasu. Znovu však říkám, že jsem prostě musel vybrat jedenáctku, která mi jako trenérovi West Hamu dávala největší šanci vyhrát utkání," doplnil skotský kouč. „Tři body ze zápasu s Watfordem jsou skvělé, ale potřebujeme další. Těší mě, že skóroval Jarrod, je to skvělý člověk i fotbalista, což dokazuje každý den na tréninku. Hraje ve velké formě, je pro nás moc důležitý. Máme ale skvělých dvacet hráčů, kteří tvoří dohromady silný tým. To je důvod, proč jsme tam, kde jsme. Máme radost, že se pohybujeme v tabulce nahoře." Tomáš Souček, záložník West Hamu, po utkání s Watfordem Nicméně s postupem Moyese nesouhlasí nejen mnozí fanoušci, ale také některé bývalé fotbalové hvězdy. „Nepamatuji si, že bych se ve fotbale setkal s týráním zvířat. Překvapuje mě, že Zouma proti Watfordu hrál," řekl kanálu BT Sport někdejší záložník West Hamu Joe Cole. Anglie Souček s Coufalem pomohli West Hamu k těsné výhře nad Watfordem „Jasně, Zouma je nejlepší stoper týmu, ale předpokládal jsem, že bude mimo hru alespoň na pár zápasů. Každopádně tohle nebude konec, klub i hráč budou dál pod velkým tlakem," doplnil bývalý anglický záložník Owen Hargreaves. Duel, který odehráli Souček s Coufalem celý, rozhodla branka Jarroda Bowena z 68.minuty. Během něj obě skupiny fanoušků Zoumu vypískaly. Jeho chování odsoudil v oficiálním prohlášení také West Ham, incident řeší s hráčem interně. O případném trestu pro Zoumu od klubu, který spoluvlastní majitel Sparty Daniel Křetínský, odmítl Moyes spekulovat. „Vedení to vyřeší, o všem bude veřejnost včas informovat," pravil kouč po utkání, v němž obě mužstva nastoupila s růžovými páskami jako uctění památky fanynky Kladivářů Isly Catonové, která v sedmi letech podlehla rakovině. Anglie Trenér West Hamu kvůli týrání kočky Zoumu ze základu nevyřadí

