Varování! Neočkovaní hráči budou čelit přísnějším omezením, straší ředitel Premier League

Nenaočkovaným hráčům anglické Premier League nyní hrozí její ředitel přísnějšími restrikcemi v den zápasů a během tréninků. Jakými, to zatím neuvedl. Změní se také proces testování. Podle nových nařízení vlády by občané měli podstupovat jednou za 14 dní PCR testy, ale u hráčů to bude jinak. Kluby budou více spoléhat na antigenní testy.