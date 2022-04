Vydra sklidil za návrat i přihrávku na vítězný gól pochvalu

"Už je to nějaká chvíle, co jsem se naposledy trefil, takže to pro mě bylo něco speciálního. Ty oslavy byly neuvěřitelné. Je to pro nás velké vítězství," řekl Cornet a Vydru pochválil za pohotovou přihrávku. "Pracoval na sobě v tréninku každý den, aby se co nejdřív vrátil a mohl nám pomoci. Teď to zase potvrdil. Jsem za něj i za celý zbytek týmu rád," doplnil útočník z Pobřeží slonoviny.