Po přestupu Declana Rice do Arsenalu získal West Ham už třetí zvučnou posilu. V minulém týdnu do klubu, který letos vyhrál Evropskou konferenční ligu, zamířili mexický středopolař Edson Álvarez z Ajaxu Amsterodam a anglický reprezentační obránce Harry Maguire z Manchesteru United.

Ward-Prowse strávil v Southamptonu 20 let, s novým klubem podepsal čtyřletou smlouvu. I on patří do anglické reprezentace, odehrál za ni 11 zápasů a vstřelil dvě branky.