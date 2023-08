Bod s Bournemouthem Moyes bere. Opustí však West Ham další hvězda?

„Jejich hráč to zkusil z dálky, trefil patu Tomáše a od ní se míč odrazil do cesty skórujícímu Solankemu. Kromě toho jsme většinu akcí soupeře zvládli. Hra byla dost vyrovnaná a moc se toho v ní neudálo. Jen jsem doufal, že se nám podaří udržet stav 1:0. Nepovedlo se," hodnotí utkání Moyes.

„Snažím se, abychom hráli lépe, a doufám, že to přijde. Měli jsme často míč, pracovali jsme, snažili se hrát aktivně a zlepšovat se v určitých situacích. Některé prvky byly opravdu velmi dobré. Jsme rádi, že jsme výjezd do Bournemouthu zvládli, tady to nikdy nebude jednoduché," dodává 60letý kouč, jenž kromě Součka postavil do základní sestavy také krajního obránce Vladimíra Coufala.