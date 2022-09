Ze Sparty až na Old Trafford. Dúbravka poznává giganta, ujal se ho Ronaldo

Chytal za Liberec a Spartu, z Letné se pak vydal až do Premier League. Po čtyřech a půl roku v Newcastlu se teď brankář slovenské fotbalové reprezentace Martin Dúbravka dočkal životního angažmá. V poslední den přestupního termínu zamířil na hostování s povinnou opcí do Manchesteru United. Na Old Trafford má po prvních dnech spoustu zážitků, mimo jiné i vstřícnost hvězdného Cristiana Ronalda.

Foto: Craig Brough, Reuters Fešák Martin Dúbravka v barvách Manchesteru United.Foto : Craig Brough, Reuters

Článek Fotogalerie +6 Velký přesun, z něhož by měla profitovat také Sparta. Když slovenského gólmana uvolnila na hostování a posléze na přestup do Newcastlu, přišla si celkem na částku kolem 174 milionů korun. Pražané však mají navíc garantováno přibližně deset procent z dalšího přestupu. Pokud Martin Dúbravka do Manchesteru United nakonec opravdu přestoupí nastálo, měl by podle anglických zdrojů stát okolo 11 milionů liber, což je v přepočtu více jak 300 milionů korun. Deset procent by pak pro Spartu představovalo sympatických 30 milionů... „Přestupní částku komentovat nesmíme. Byl jsem však u přestupu Petra Čecha z Rennes do Chelsea. Martinův transfer by byl objemově asi o dvacet procent větší," srovnává dva velké brankářské přesuny Pavel Zíka, šéf agentury Global Sports, která slovenského gólmana zastupuje. Zatímco otec se před uzávěrkou věnoval přestupu Saši Kalajdžiče ze Stuttgartu do Wolverhamptonu, jednání o Dúbravkovi připadlo jeho synům Davidovi a Filipovi. „K finalizaci opět došlo v poslední den přestupů, stejně jako když Martin odcházel ze Sparty do Newcastlu," usmívá se Filip Zíka. List Marca ostatně zařadil Dúbravku do ideální jedenáctky last minute přestupů posledního dne do uzávěrky. Jednání bylo perné. „Hotová administrativní válka. Vždyť na straně Manchesteru United usedlo za stůl hned dvanáct právníků. Anglické právo je složité, často se stává, že se dojednané přestupy papírově nestihnout realizovat. Jako teď Batshuayi z Chelsea, jehož chtěl Nottingham Forest. Spor o dokumenty ostatně dříve znemožnil přestup Davida de Gey z Manchesteru do Realu Madrid," připomíná Filip Zíka známé případy. First Carrington session🧤 pic.twitter.com/ptB6HAQ8Ei — Heco Dúbravka (@HecoDubravka) September 2, 2022 Právě španělskému gólmanovi teď Dúbravka přichází dělat dvojku. De Geova pozice na Old Trafford ovšem není skálopevná, Rudé ďábly svými chybami už nejednou namíchl. Takže...? „Mužstvo čeká spousta zápasů, i pohárových. Počítá se s tím, že v nich Martin šanci dostane," avizuje David Zíka. O Dúbravku se zajímal třeba Leicester City, kde by se mohl stát nástupcem Kaspera Schmeichela. Zájem o něj byl také z Německa nebo Belgie. „Jenže Manchester United je nabídka, která přichází jednou za život. Martin se stal prvním hráčem ze Slovenska v áčku tohoto slavného klubu. Konkurence bude velká, ale při takové příležitosti zkrátka nebylo možné říci ‚ne'. Je to privilegium," zdůrazňuje David Zíka. Kruh se tak uzavřel. Dúbravka v Premier League debutoval právě v utkání proti svému novému klubu. Foto: manutd.com Zleva Filip Zíka, Martin Dúbravka a David Zíka s dresem Manchesteru United.Foto : manutd.com „Na debut jsem si samozřejmě hned po podpisu vzpomněl. Měl jsem možnost si o tom popovídat i s trenérem brankářů, který mi hned připomněl, že si mě tehdy i poprvé všiml. Je úsměvné, že můj první zápas v Anglii byl akorát proti ManU (1:0) a teď jsem tady. Možná to byl také trochu pomocný krůček, abych se sem dostal," líčí brankář v rozhovoru pro šport.sk. Hned po příchodu z Newcastlu pocítil na vlastní kůži, že Manchester United je opravdu velkoklub. „Musel jsem třeba chodit z hotelu zadním vchodem, v podstatě přes prostory, kam chodí vyhazovat smetí do kontejnerů. Jelikož nic nebylo ještě oficiální, tak všude bylo množství připravených paparazzi, kteří čekali na každý pohyb," usmívá se. Ze Sparty až do United! 🤝 Martine, gratulujeme k novému angažmá a přejeme spoustu úspěchů 🖐⚽️ #acsparta https://t.co/AUfxenmrua pic.twitter.com/X061M8OoWR — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 1, 2022 „Potřeboval jsem si vzít ještě kopačky z auta a jen jsem vyběhl z černé dodávky. Za dvě vteřiny mě už táhli zpět, protože všude byla najednou spousta fotoaparátů. Už jen na tom se to ukázalo. Na druhé straně, profesionalita, zabezpečení hráčů, tak to je něco neskutečného. Snaží se jim vytvořit neuvěřitelný servis. Manchester United má neskutečnou fanouškovskou základnu, lidé jsou prostě všude..." Během nedělního vítězného duelu s Arsenalem (3:1) usedl na lavičku hned vedle Cristiana Ronalda. Slavný Portugalec ho přivítal velmi přívětivě. „Zrovna s Cristianem jsem měl hned první den možná největší komunikaci, samozřejmě kromě Scotta McTominaye a Toma Heatona, kteří jsou v šatně hned vedle mě. Měli jsme možnost si spolu popovídat před tréninkem a pak ve fitku," oceňuje Ronalda. „Ptal se mě na rodinu, jestli teď bydlím na hotelu a takové běžné věci. Projevil zájem o komunikaci, a hlavně on začal jako první. Nechtěl jsem vypadat jako nějaký fanoušek a hned za ním jít, ale bylo to velmi příjemné si s ním promluvit o čemkoliv," dodává Dúbravka. Anglie Velká pocta! Bývalý sparťan se v Premier League vyrovnal Keeganovi či Shearerovi