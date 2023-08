Zraněný obránce Stones bude Manchesteru City chybět podle trenéra až do září

Fotbalisté Manchesteru City se budou muset obejít bez obránce Johna Stonese zřejmě až do poloviny září. Devětadvacetiletý reprezentant si při tréninku před startem sezony přivodil svalové zranění a trenér úřadujících anglických šampionů Pep Guardiola po víkendovém programu Premier League novinářům potvrdil, že bude mimo hru až do reprezentační pauzy, která je naplánovaná od 4. do 12. září.

Foto: Louiza Vradi, Reuters Zleva John Stones, Nathan Ake a Erling Braut Haaland na tréninku Manchesteru City. Ilustrační foto.

Článek Anglii čekají v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy duely s Ukrajinou a Skotskem. Není jisté, zda do nich Stones bude moci zasáhnout. V dresu Manchesteru City už zmeškal úvodní dva zápasy Premier League proti Burnley a Newcastlu, jen na lavičce zůstal i při výhře v Superpoháru proti Seville. Podle Guardioly nebude k dispozici ani na další dva ligové duely se Sheffieldem a Fulhamem. Evropské ligy Český fotbalista Hájek byl v prvním kole řecké ligy ve čtvrté minutě vyloučen