RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Klopýtnutí Plzně? Úspěch slavila týmovost Teplic. Gól roku mě bavil

Začnu gólem, o který se postaral Dominik Kostka v Mladé Boleslavi. Tohle, co jemu, se povede jednou za život. Byl to parádní gól a já za něj Kostičovi tleskám. Pamatuju, že takto podobně se trefil Martin Jiránek v ruské lize. Padaly ale i další nádherné branky, což je jasný signál, že se ligu vyplatí sledovat a chodit do hlediště. Nevím, co může být lepší pozvánkou, než když padají krásné branky. První kolo se obešlo i bez jediné remízy, což je doufám také dobrý signál směrem k zajímavosti soutěže.