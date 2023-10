Probrané spící princezny. Útočný trojzubec Bohemians zase budí strach

Šlo tedy pro opory jeho mužstva o zlomový bod, který by je mohl nastartovat do následujících týdnů? „Doufám,“ pravil 46letý kouč. „Ale pořád jsem si myslel, že máme dobré útočníky. I když góly nedávali,“ vyjádřil důvěru probuzeným střelcům, ač na jejich nedostatečnou produktivitu po nepovedených utkáních občas narážel. Zcela pochopitelně…

Vždyť třeba takový Erik Prekop, jehož primárním úkolem sice není zapisovat za sezonu dvojciferná numera v kolonce vstřelených branek, ale spíše díky dravosti a agresivitě ztěžovat život obráncům soupeře, se od letní přípravy trefil vůbec poprvé. „Na zvlhlém střeleckém prachu se podepsaly i zdravotní problémy. Například Erik měl potíže s kolenem. Myslím, že hráče celkově více lákala Evropa, šli někdy až na hranu a možná něco nedoléčili, případně zatajili. Ale to nevím, každý si musí sáhnout do svědomí,“ hledal Veselý příčiny neefektivity nejen Prekopa. Konkrétně slovenský forvard si v posledním ligovém ročníku připsal pět branek a tři asistence. V tom současném ale na první „kanadský bod“ čekal až do utkání s Olomoucí.

Když se tak zavěsil do vzduchu a precizní hlavičkou usměrnil centr Jana Kovaříka do horního růžku branky, řádně se mu ulevilo. Podobně jako Davidu Puškáčovi, který taktéž skóroval hlavou po asistenci levého wingbeka Bohemians, a srovnával na 2:2. „I on měl problémy po zdravotní stránce,“ připomněl Veselý. 30letý střelec se právě kvůli nim ani nevešel do nominace pro ligové duely s Hradcem Králové (2:1) a Plzní (0:2). Na rozdíl od zbytku útočného tria měl před kláním se Sigmou na kontě jeden gól z druhého kola s Teplicemi. To ale Klokani prohráli 1:2 a Puškáč v něm neproměnil penaltu…