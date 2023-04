První poločas byl průser, přiznal Nikl po dalším krachu Dynama. Děravou obranu příště otestuje starý známý

„Ani není co hodnotit," smutně řekl budějovický trenér Marek Nikl na velikonoční neděli, když Dynamo po malátném představení schytalo výprask 0:3 od Teplic. Týden nato mluvil v Mladé Boleslavi po porážce 1:2 s Hradcem Králové velmi podobně: „Nevím, jestli se mi to chce hodnotit."

„Jde o to najít důvody, proč to najednou šlo. I bez střídání. Doufám, že nás to posune a vrátíme se na vlnu, kterou jsme měli před pár týdny. Tenkrát to od nás bylo herně zajímavé," vybavil si Nikl.