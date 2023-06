Půjdeme si pro další výhru, řekl Vitík po vítězství nad Německem. Čeho si vážil víc než gólu?

Ve čtvrtek přišel mezi reportéry zachmuřený, v neděli se usmíval. Fotbalová jednadvacítka na EURO v Gruzii sahá po postupu do čtvrtfinále – a Martin Vitík s ní. Ve vyhraném zápase s Německem byl u obou českých gólů a znovu se ukázal jako jeden z důležitých lídrů. „Nejvíc je pro mě to, co předvedl celý tým,“ skromně říkal sparťanský stoper po překvapivém vítězství 2:1. Zpocený, ale šťastný.

Foto: FAČR Stoper Martin Vitík pomohl české jednadvacítce k senzační výhře 2:1 nad Německem a dostal cenu pro nejlepšího hráče zápasu.