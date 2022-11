Ahoj, já jsem Tomáš. Souček se musel seznamovat s neznámými spoluhráči

„Za nároďák hraji rád a pokud to jde, vždycky přijedu. Za poslední dva tři roky mám v týmu už nějakou pozici. Možná před šesti lety, kdy jsem dorazil na sraz poprvé, podruhé bylo to jiné. Teď se ale cítím skvěle a na hřišti se pokusím odvést maximum," prohlásil před dnešním tréninkem v Olomouci sedmadvacetiletý fotbalista.

Na náladě mu neubralo ani to, že v britském tisku, ale i od tamních fanoušků se na něj snesla při nezdarech West Hamu v Premier League vlna kritiky. „Odehrál jsem prakticky všechno, co se dalo. Z pohledu herního vytížení jsem proto šťastný. Jako tým už to samozřejmě není takové, jak bychom si představovali. Chtěli jsme být v tabulce výš, jak jsme poslední dva roky hráli nahoře, tak se nám tam hodně líbilo. Po pauze, která je kvůli světovému šampionátu, se tam budeme chtít zase vrátit," říká odhodlaně rodák z Havlíčkova Brodu.

„Kritika může být, přijmu ji, nemám s tím problém. Raději ale poslouchám trenéry, spoluhráče, lidi okolo, a ti mi věří, což je pro mě důležité. Navíc sám k sobě jsem hodně kritický. I když vstřelím v zápase tři góly, vždycky spíše myslím na to, co jsem udělal špatně. Umím se prostě zkritizovat. A pak vždycky do dalšího zápasu chci dát víc než do toho předtím. Teď budeme přes měsíc kvůli světovému šampionátu v Kataru bez fotbalu. Budu se připravovat, abych pak byl lepší, než jsem byl předtím," dodal jedním dechem.

V Premier League je jeho tým až čtrnáctý, ale v Evropské konferenční lize válí, a tak radost má alespoň z toho. „Udělali jsme v ní maximální počet bodů, takže v tomto směru jsme spokojeni. Všichni vzhlížíme k finále v pražském Edenu. Náš sen je dostat se tam a zahrát si ho," zdůrazňuje střelec osmi reprezentačních gólů.

Středeční zápas s Faerskými ostrovy podle něj nebude jednoduchý, ale role favorita, která Čechům jednoznačně patří, se nezříká. „Ukázali sílu naposledy proti Turecku, které porazili, a i v dalších duelech hráli s kvalitními protivníky vyrovnaně. Myslím, že předvedou týmový výkon. Budou hrát jeden za druhého, dostupovat se. Totéž ale budeme praktikovat my a chceme utkání zvládnout," ubezpečuje.

Nic na to nemění ani to, že v týmu bude hned sedm nováčků. „Na včerejším tréninku jsme se museli s některými z nich i seznámit, poznat. Máme kolem toho takovou tradici a je to docela zábava. Ale vážně. Není to jednoduché, když hodně kluků chybí. Budeme se však i tak chtít všichni ukázat maximálně. Ti, co dostali nominaci poprvé, ve svých týmech hrají výborně a předvádí skvělé individuální výkony. Doufám, že to přenesou i do reprezentace a na trávníku to bude zítra znát," podotkl Souček.