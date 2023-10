Brabec: Sežrat se v Albánii nenecháme

Říjnový sraz hodně napoví. Nedělní utkání s Faerskými ostrovy v Plzni by nemělo být problematické. Zato čtvrteční zkouška na horké půdě v Albánii, která v kvalifikaci mistrovství Evropy 2024 v Německu vede tabulku skupiny E, bude perná.

Proto národní tým ještě včera před dnešním odletem do Tirany strávil hodně času u videa, aby se poučil ze zářijové remízy 1:1 v Edenu.

„Už jsme s nimi odehráli jedno utkání a víme, do čeho jdeme. Z taktického hlediska zápas nebude od nás ani od soupeře o moc jiný. Věřím, že ukážeme kvalitu a vyřešíme některé situace líp než doma, že nás to dovede k důležitému vítězství. Víme, kde měli rezervy, můžeme toho využít,“ přemítá Jakub Brabec.

Albánie je vyhlášená bouřlivým prostředím, posledně tam pohořeli i Poláci. Češi se tak chystají, aby se v pekelné vřavě nenechali „sežrat“. „To ani není možné. Věřím v naši kvalitu. Doma nám dali nám gól z velké vzdálenosti zrádnou střelou. To se může stát i teď. Musíme být draví, vstřelit první branku a hned přidat druhou, abychom si nenechali utéct dobrý výsledek. Věřím, že na utkání budeme dobře připravení,“ ujišťuje stoper Arisu Soluň.

Po remíze s Albánií stihla nároďák velká kritika. „Do určité fáze byla na místě. Možná jsme chtěli vyhrát až moc. Nesplnili jsme, co jsme chtěli. Kritiku bereme, musíme ji přijmout. Ale nepřišlo mi úplně patřičné se takhle strefovat do trenérského štábu, zpochybňovat vývoj a zasahovat do toho, když je kvalifikace rozběhnutá,“ míní Brabec.