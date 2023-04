Česká fotbalová reprezentace a Hyundai prodloužily partnerství

"Společnost Hyundai je v českém i mezinárodním fotbale etablovaná dlouhodobě. Pro nás je to záruka prestižní a oboustranně cenné spolupráce. Jsme rádi, že kromě reprezentačního áčka jako naší vlajkové lodi zajímají Hyundai i reprezentace žen a tým do 21 let. Věřím, že partnerství bude nadále úspěšné a společně oslavíme postup na mistrovství Evropy, které se příští rok uskuteční v Německu," poznamenal předseda FAČR Petr Fousek. Hyundai je dlouholetým partnerem reprezentačního "A" týmu a reprezentace do jednadvaceti let, nově však bude podporovat také reprezentaci žen.