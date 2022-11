Dvě rány pro Lvíčata a skóre 1:9. Je to memento směrem k EURO, řekl Suchopárek po letošním epilogu

Narážel na to, že se Lvíčata kvůli klubovému MOL Cupu musela obejít bez několika opor. V Portugalsku poslal na plac devět nováčků a proti Norsku další tři. Výsledek? Dvě jasné porážky. Do startu mistrovství Evropy zbývá sedm měsíců, další dva testovací zápasy se odehrají v březnu.

Pro někoho je to možná kaňka, pro mě je to memento vzhledem k tomu, co nás čeká na EURO. Týmy, s kterými jsme na tomhle srazu hráli, mají jinou kvalitu než ty, s kterými jsme se potkali v kvalifikační skupině a v baráži. Tedy kromě Anglie. Tentokrát jsme neměli nejlepší hráče a rozdíl ve výkonnosti byl znát. Zato Portugalcům chyběli jen tři, jinak byli komplet. Ale nechci se na to vymlouvat. Byly tam trochu naivní chyby, je potřeba s tím pracovat.

Jsem přesvědčený, že technické nedostatky se částečně odstranit dají. Říkal jsem po zápase hráčům, že je nutné na tom permanentně pracovat v tréninku. Pak může být v klíčových momentech výkonnost lepší a hráči se můžou prosazovat do zahraničí. Proti Norsku jsme měli jediného krajánka, což byl záložník Honza Žambůrek z dánského Viborgu. Jinak jsme měli jen hráče z první a druhé ligy, zatímco v případě Norů to bylo skoro naopak. Nebo půl na půl.

Vypadá to tak, mělo by se hrát znovu ve španělském Pinataru. Tyhle dva týmy by měly být potvrzené v nejbližších dnech, takže by nás zase měla čekat dvě kvalitní utkání. A snad i v co nejsilnějším složení, protože březnový reprezentační termín bude na rozdíl od tohoto oficiální.