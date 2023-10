O osudu Šilhavého budou Fousek a spol. jednat v úterý

Svazový předseda Petr Fousek se ke svolání mimořádného rokování rozhodl rychle po čtvrteční ostudné porážce 0:3 českého týmu v Albánii v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Šilhavého výběr poté zareagoval hubenou výhrou 1:0 nad Faerskými ostrovy.

Čechům výrazně pomohlo následné zaváhání Polska, které remizovalo s Moldavskem 1:1. Přes veškeré peripetie v boji o průnik na šampionát do Německa jsou tak Souček a spol. v nesmírně výhodné pozici. V listopadových duelech jim stačí porazit doma Moldavsko, dokonce si mohou dovolit prohrát v Polsku.

Úleva, potřebovali jsme to prostřelit, oddychl si Tomáš Souček. Doufám, že jsem to protrhl i na listopadVideo : Sport.cz

Bude tohle dvanáctičlenný výkonný výbor při svém rozhodování zohledňovat? Fotbalové generalitě svůj názor předestře i nedávno zvolený nový technický ředitel asociace Erich Brabec. Pozván na zasedání je i bývalý vynikající záložník Vladimír Šmicer coby šéf Sportovní rady FAČR. A chybět nebude ani sám Šilhavý.

„Nechci polemizovat. Jestli výkonný výbor usoudí, že mužstvu nemám co dát, tak jsem na tuto situaci připravený. Samozřejmě příjemné to není, ale nechtěl bych házet s pozicí, kterou zastávám. Je to nejvíc, co v českém fotbale jde. V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, tak prostě odejdu,“ prohlásil Šilhavý po utkání s Faeřany.

Pokud by se ho výkonný výbor rozhodl odvolat, musel by mu a jeho realizačnímu týmu dle informací deníku Sport vyplatit odstupné ve výši 6,3 milionu korun. I to může být při napjatém stavu asociačních financí jeden z argumentů.

Hráči za trenérem pevně stojí, po výhře nad Faerskými ostrovy to jasně deklaroval Souček. Dokonce zmínil, že by se výkonný výbor měl reprezentantů zeptat na jejich dojem. „Budu jenom rád, když bude chtít výkonný výbor znát názor hráčů. Jeho členové nejsou v kabině, neví, co hráči cítí. Zažili jsme s trenérem dlouhé časy, pozitivní. Včetně Eura. Jsme na jedné lodi. Trenér má terč na zádech, měli bychom ho mít ale i my hráči. Podporuju všechny - trenéra, realizační tým i hráče. Jsem s nimi,“ vzkázal kapitán.

Pokud by se fotbalová generalita rozhodla Šilhavého odvolat, je otázkou, kdo by se mužstva ujal. Variantou může být dočasná výpomoc trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského, což by si šéf klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík dle svých slov dovedl představit. Je otázkou, jak reálné je skloubit program Slavie a reprezentace během listopadu. Volný je zkušený trenér Ivan Hašek. Do úvah může přicházet třeba i Vítězslav Lavička, jenž momentálně vede akademii Sparty, nebo bývalý trenér národního mužstva a Plzně Michal Bílek.