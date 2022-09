Fousek před Ligou národů: Tým je ambiciózní. Sestup? Na post trenéra nebude mít vliv

České fotbalové reprezentace čekají klíčové dva týdny. Elitní mužstvo mužů bude bojovat o udržení ve skupině A Ligy národů, hráče do 21 let čeká baráž o EURO. Předseda FAČR Petr Fousek zmiňuje důležitost čtyř nadcházejících duelů a vylučuje, že by případný neúspěch A-týmu stál místo kouče Jaroslava Šilhavého.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Předseda FAČR Petr Fousek během tréninku fotbalové reprezentace v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie +9 „Je před námi hlavní cíl zářijové kampaně, tedy pokusit se zůstat ve skupině A Ligy národů. Nepředpokládám, že by případný sestup měl dopad na posty trenérů. Hlavním cílem je pochopitelně postup na EURO 2024 v Německu," řekl Fousek novinářům. Reprezentaci čeká v sobotu domácí duel s Portugalskem, v úterý pak klání ve Švýcarsku. „Kalkulace jsou liché, souhlasil bych, že se bude rozhodovat až ve Švýcarsku," zmiňuje předseda fotbalové asociace střetnutí se soupeřem, který před závěrečnými dvěma zápasy ztrácí z posledního místa skupiny na českou reprezentaci jeden bod. Úvodní trénink za námi! 💯🙌#hrdilvi pic.twitter.com/vpr8LAmzrK — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 19, 2022 Sobotní klání s týmem kolem hvězdného Cristiana Ronalda v pražském Edenu je vyprodané. Podle Fouska za tím stojí slušné červnové výsledky reprezentace, předvedená hra i samotný fakt, že místo ve skupině A nabízí fanouškům atraktivní soupeře. „Trenér Šilhavý provedl určité korekce přístupů a mužstvo je zdravé, ambiciózní a charakterní. Jestli nám někdy chybí kvalita, vynahrazujeme ji něčím jiným. Dobré výsledky vyvolaly ohlas v mezinárodním fotbale, což nás těší," dodal Fousek. Vzpomínky na větrný Island Kromě elitního mužstva čeká klíčové dvojutkání také hráče do 21 let. V pátek a v úterý nastoupí v baráži o nadcházející EURO proti Islandu. Nejprve na hřišti soupeře, odveta se poté koná v Českých Budějovicích. „Baráž považujeme za nesmírně důležitou. Jsem optimista, aniž bych chtěl soupeře podceňovat. Vím, jaké to je hrát u nich na umělé trávě. Na Islandu jsou také náročné přírodní podmínky. Pamatuji, že když jsem u týmu působil a chytal tehdy ještě Petr Čech, tak po jeho výkopu zůstal míč viset nad půlící čarou," vzpomínal Fousek. Mužstvu samozřejmě věří a doufá, že výběr trenéra Jana Suchopárka si přiveze nadějný výsledek. Liga národů UEFA Zápas českých fotbalistů s Portugalskem v Lize národů je již vyprodaný