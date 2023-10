Byla jen otázka času, kdy gól přijde, řekl Sadílek

Pokud by zkraje zápasu namísto na tyči skončil míč po jeho ráně v síti, nemusel být nedělní kvalifikační duel s Faerskými ostrovy takovým trápením. „Kdybychom dali v úvodu dva góly, bylo by utkání pro nás snazší. Takhle jsme si to zdramatizovali,“ řekl po utkání záložník fotbalové reprezentace Michal Sadílek.

Pořád jsme věřili, že gól přijde, byla to jen otázka času. Bohužel se tak stalo až ke konci, hodnotí Michal SadílekVideo : Sport.cz

Článek O výhře jste rozhodli z penalty 15 minut před koncem. Neobával jste se už, že s Faeřany ztratíte? O přestávce jsme si řekli, že musíme být trpěliví. Bylo nám jasné, že Faeřané budou bránit dál. Ve druhé půli ještě urputněji. Nevytvářeli jsme si už ani tolik šancí. Ale že gól přijde, byla jen otázka času. V prvním poločase jste nastřelil vy a Adam Hložek tyč. Chyběly tomu jen centimetry. Měli jsme i několik závarů, pár hlaviček, ale v zakončení jsme neměli potřebnou kvalitu. Úleva, potřebovali jsme to prostřelit, oddychl si Tomáš Souček. Doufám, že jsem to protrhl i na listopadVideo : Sport.cz Podílela se na nepovedeném výkonu porážka 0:3 z Albánie, po které se hlasitě mluví o odvolání trenéra Šilhavého? Poslední dny byly docela hektické, ale věděli jsme, že zápas s Faerskými ostrovy musíme zvládnout. Máme tři body, klíčový bude listopadový sraz. Věříte, že u toho nebude trenér Šilhavý, o jehož setrvání ve funkci bude jednat v nadcházejících dnech výkonný výbor? Tohle není otázka na mě. Uvidíme, jak se všechno vyvrbí. Povinností nás, hráčů, je dát do každého zápasu sto procent. Občas chyběla kvalita, občas jsme měli smůlu. Ale nepamatuju jediný duel, kdy bychom nehráli v plném nasazení. Stojíte za koučem? Kapitán Tomáš Souček říkal už na tiskovce, že hrajeme také o sebe. Každý sraz je pro nás možností ukázat se třeba větším klubům na přestup. Hrajeme jeden za druhého včetně trenéra. Jsme tým. Komentáře GLOSA: Povinné body ano, energie ne. Trápení nekončí