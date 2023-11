„Máme svou strategii, co se týká jmen a postupů, necháme si ji interně. Nejdůležitější je výsledek, abychom se shodli a rozhodli dobře. Bude to koncepční řešení, nejedná se o krátkodobou improvizaci. Dnes ani v dalších týdnech nebudeme komentovat jednotlivá jména,“ prohlásil Fousek v úterý po jednání výkonného výboru.

Vybraného trenéra pak bude muset schválit výkonný výbor. Fousek by chtěl mít o trenérovi národního týmu jasno co nejdříve po Novém roce, aby měl se kouč dokázal aklimatizovat a měl dost času na přípravu pro březnový sraz. Brabec by měl vše konzultovat se Sportovní radou pod vedením Vladimíra Šmicera.

„Uvidíme, co přinesou následující týdny. Rozhodně jsme je nevyloučili navždy. Nechci je tady ukřižovat,“ nastínil Fousek možnost, že se celé trio, které jinak patřilo minimálně do širší základní sestavy reprezentace, do národního týmu vrátí a má šanci se dostat do nominace pro EURO 2024 v Německu.