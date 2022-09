Já a Sparta? Chodím taky na Plzeň a Slavii, směje se Vydra. Rád by zůstal v Anglii

Vím. Jak teď nemám co dělat, tak se jezdím koukat na fotbaly. Byl jsem na Spartě, na Slavii, dvakrát taky v Plzni. Takže teď můžete napsat, že půjdu do Plzně, ne? (smích)

Když jsem byl zdravý, tak jsem nabídku ze Sparty dřív měl. To je pravda, to můžu potvrdit. Ale teď nic. Jestli budu hrát doma, nebo v cizině, se teprve uvidí.

V říjnu se vracím do Anglie na kontrolu, jak se plastika vazu zahojila. V listopadu mám další kontrolu, která bude už pro kluby zásadní. Doufám, že mi doktor, který mě operoval, dá svolení k plnému tréninku. Do té doby nemám kam spěchat. Ligové soutěže končí kvůli mistrovství světa v polovině listopadu. A já chci začít hrát v lednu. Když budu fit dřív, tím líp.

Samozřejmě bych se chtěl vrátit do Anglie, vždy byl můj sen tam hrát. Jestli to dopadne, nebo ne, ukáže čas. Řekl jsem agentovi, že dokud nebudu mít koleno kompletně zahojené, nebudu nic lámat přes koleno. A že dokud nebude nějaká smlouva černá na bílém, ať mi o nabídkách ani neříká.

Ne. Když někdo zavolá agentovi, zeptá se, jak jsem na tom. Když jim odpoví, že do ledna budu zraněný, tak popřejí brzké uzdravení a položí telefon. Ani se tomu nedivím. Kdo by chtěl zraněného hráče, u kterého se neví, co bude? Není důvod pospíchat.

Nevím, jak je to tady, ale v Anglii je v pravidlech, že když se hráč zraní a nebude mít smlouvu, všechny náklady jdou na ně. Musejí hráče dostat do pozice, v jaké byl předtím. Já nastoupil do zápasu, takže do takového stavu mě měli dostat.