Jubilant Poborský: jediný lob změnil život

Z jeho akce se zrodila penalta proměněná Bergrem ve vedoucí gól, takže ho i ve Wembley vyhlásili mužem zápasu. Potřetí během EURO, což se nikomu z 353 fotbalistů účinkujících na šampionátu nepodařilo. Ocenění mělo o to větší zvuk, neboť šlo o finále a hráče z poraženého týmu. A nejen to...

„Jenže co to bylo platné, když jsme nedosáhli na zlato. Když jsme dali z penalty gól a dostali se do vedení, byl jsem přesvědčený, že už nemůžeme prohrát. Od dvacáté minuty jsme hráli dobře a ve druhém poločase ještě lépe, měli jsme i víc šancí než Němci, jenže druhou branku jsme nedali a pak inkasovali po jediné soupeřově příležitosti," vzpomíná Poborský na finálovou bitvu z kontinentálního šampionátu před šestadvaceti lety.

Peníze sice nejsou všechno, ale jen pro připomenutí, jak rostla Poborského fotbalová kvalita, kterou kopírovala i cena na přestupovém trhu. Z Dynama šel do Viktorie Žižkov za devět milionů, do pražské Slavie za 13,5 milionu, Manchester United do Edenu posílal 144 milionů, následně z Old Trafford přestupoval Steve, jak se Poborskému přezdívalo, do Portugalska za 168 milionů a Lazio muselo zaplatit 182 milionů.