GLOSA: Nová krev je nutností, Lingr či Zelený ve Walesu obstáli

Měli být v Polsku a svádět tam rozhodující bitvu o postup do Kataru. Jenže po porážce ve Švédsku proběhl závěr kvalifikačního cyklu mistrovství světa v úplně jiných kulisách povinného přípravného utkání ve Walesu.

Ať už reprezentaci povede do příští kvalifikace EURO 2024 v Německu kdokoliv, bude potřebovat co nejširší kádr. Širší, než bývalo zvykem. Termínová listina je i vinou delší přestávky kvůli pandemii nabitá k prasknutí. Vůči nejvytíženějším hráčům je až likvidační, což samozřejmě národní tým limituje. Základní skupinu dohrával s přeplněnou marodkou a do baráže šel s naprosto stejnými komplikacemi.