Kdo bude nově nominován do reprezentace? Na Ronalda mohou vyběhnout opory Plzně

Nominaci by si podle Jarolíma zasloužili tahouni Viktorie Plzeň. A to nejen kvůli tomu, že se západočeský klub dostal do skupinové fáze Ligy mistrů. „Hráči Viktorky si drží stabilní formu, umí skloubit ligu s poháry," naznačuje třiačtyřicetiletý bývalý hráč Hamburku, že by na nominačním seznamu nemusely zůstat opomenuty opory ze Štruncových sadů.