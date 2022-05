Lvíčata se porvou o postup s Anglií, mezi zápasy dostanou volno

„Zápas s Anglií je pro nás stěžejní, s vynikajícím soupeřem, který je jasným favoritem. Je to tým, který vyhrál mistrovství světa do 17 let. Všichni hráči jedou Premier League. Viděli jsme v prvním zápase, jaká obrovská kvalita tam je," připomíná trenér Jan Suchopárek.