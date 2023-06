Matoušek o sebe začal víc pečovat. Dva roky jsem byl poloviční, říká reprezentační nováček

Matoušek bude u toho. Dostane se na hřiště? Uvidí se, trenér Jaroslav Šilhavý má k dispozici prověřenější borce. Na druhou stranu může přispět elánem a nespoutaností. Sedí mu volnost. „Vyhovuje mi, že si mohu naběhnout, kam chci, a nemusím se řídit většími taktickými pokyny v útoku. Do obrany si je plnit musím, ale dopředu je to volnější. Přesně takhle jsem to hrál v Příbrami, teď to mám takhle pod panem Veselým na Bohemce," svěřil se pětadvacetiletý rodák z Příbrami.

Herní styl opírající se o rychlé ofenzivní hráče je jednou z příčin povedeného Matouškova jara. Ta hlavní leží v samotném hráči. Změnil své myšlení, začal o sebe víc pečovat. „Od mých zranění jsem zjistil, že na sobě musím jinak a víc pracovat, už v Liberci jsem to začal praktikovat a v Bohemce se mi to začalo vyplácet," vypíchl Matoušek.

Platil za velký talent, před pěti lety ho z Příbrami vykoupila za částku okolo pětatřiceti milionů korun Slavia. V ní strávil ale jen první půlrok, pak už jen různě hostoval. „Šel jsem do Slavie ve dvaceti. Bylo v plánu, že budu ještě rok v Příbrami, ale přišla zranění, tak jsem se přesunul do Slavie už na podzim. Pak jsem šel do zimní přípravy, která nebyla podle představ. Vrátil jsem se do Příbrami, kde jsem dal asi jedenáct gólů. Čekal jsem trochu, že se do přípravy podívám, ale nepodíval. Pak jsem šel hostovat do Jablonce, kde začala má zranění, a dá se říct, že jsem se z toho vyhrabal až teď," rekapituloval Matoušek.