Nedvěd ze hry, hledá se manažer. FAČR chce velké jméno, výsledek do konce ledna

Předešlý manažer reprezentace Tomáš Pešír skončil v listopadu společně s trenérským týmem kolem Jaroslava Šilhavého. Po postupu na EURO 2024 i aféře Belmondo. Pracovní skupina se poslední týdny klonila hlavně k jednomu jménu – Pavel Nedvěd. Už se zdálo, že je vše dohodnuto. Jenže Nedvěd nakonec ve středu 3. ledna odmítl. „Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ uvedl majitel Zlatého míče a někdejší kapitán národního mužstva.

Nedvěda si přál i nový reprezentační kouč Ivan Hašek. „Když jsem se dozvěděl, že by ho místo zajímalo, byl jsem šťastný. Taková osobnost by pomohla, několikrát jsme spolu seděli. Byl jsem přesvědčený, že do toho jde, že jsme na stejně vlně. Ale jak ho znám, je perfekcionalista,“ nastínil Hašek.